Американский нападающий Рид Буше прибыл в расположение «Авангарда»

Американский форвард Рид Буше прибыл в расположение «Авангарда», сообщается на официальном сайте омского клуба. Хоккеист добирался до Москвы из Вашингтона с пересадкой в Стамбуле.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Авангарда».

Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс» и стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. В 53 матчах Рид набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности "+8".

«Авангард» с 24 по 28 августа примет участие в турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге, который завершит подготовку «ястребов» к чемпионату. Сезон КХЛ начнётся 2 сентября. Команда Боба Хартли начнёт сезон на домашней арене в Балашихе матчем с «Сибирью».