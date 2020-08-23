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Купер: «Тампа-Бэй» и «Бостон» не умеют проигрывать, серия будет интересной

Купер: «Тампа-Бэй» и «Бостон» не умеют проигрывать, серия будет интересной
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз».

«Такое принципиальное соперничество получается само собой. Сложно заранее предугадать, кто станет принципиальным соперником твоей команды. Такие пары появляются, если встречаться с кем-то в плей-офф в течение нескольких лет. Мы играли с ними пару лет назад. С тех пор матчи с этой командой получаются очень напряжёнными. Обычно в таких матчах победитель определяется за счёт одной заброшенной шайбы. Бывают в них и другие элементы шоу.

Наши команды не умеют проигрывать. Этого следует ожидать, если они всегда занимают лидирующие места в турнирной таблице, встречаются друг с другом в течение нескольких лет. Если предстоящая серия будет похожа на тот матч в Бостоне, всем будет интересно», – приводит слова Купера пресс-служба лиги.

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