Расписание игрового дня НХЛ на 23 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

03:00 (мск). «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз».

05:30. «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс». «Кэнакс» вышли во второй раунд впервые с 2011 года, когда в итоге дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Бостону».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».