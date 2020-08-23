Расписание игрового дня НХЛ на 23 августа
Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
03:00 (мск). «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз».
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
24 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
05:30. «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс». «Кэнакс» вышли во второй раунд впервые с 2011 года, когда в итоге дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Бостону».
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
24 августа 2020, понедельник. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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