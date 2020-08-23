«Филадельфия» отдала форварда Германа Рубцова в аренду «Сочи»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» отправил российского нападающего Германа Рубцова в «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Игрок будет играть за клуб из Сочи до старта сезона-2020/2021 за океаном.

В нынешнем сезоне 22-летний Рубцов сыграл четыре матча в НХЛ, большую часть чемпионата проведя в АХЛ, где в 42 встречах забросил две шайбы и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-4». «Лётчики» выбрали россиянина на драфте-2016 в первом раунде под общим 22-м номером.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.