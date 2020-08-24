Перед первым голом «Бостона» Пастрняк помешал Кучерову реализовать выход один на один

Завершился первый матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 3:2.

Автором первого гола «Бостона» стал Чарли Койл, удачно подправивший шайбу в ворота Андрея Василевского после наброса от синей линии в исполнении Брэндона Карло. Незадолго до гола Койла открыть счёт могла «Тампа», однако один из лидеров «мишек» Давид Пастрняк помешал российскому форварду «молний» Никите Кучерову реализовать выход один на один с голкипером «Бостона» Ярославом Галаком.

Видео момента с Пастрняком и Кучеровым.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».