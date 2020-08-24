Перед первым голом «Бостона» Пастрняк помешал Кучерову реализовать выход один на один
Завершился первый матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных гостей со счётом 3:2.
Автором первого гола «Бостона» стал Чарли Койл, удачно подправивший шайбу в ворота Андрея Василевского после наброса от синей линии в исполнении Брэндона Карло. Незадолго до гола Койла открыть счёт могла «Тампа», однако один из лидеров «мишек» Давид Пастрняк помешал российскому форварду «молний» Никите Кучерову реализовать выход один на один с голкипером «Бостона» Ярославом Галаком.
Видео момента с Пастрняком и Кучеровым.
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«Тампа» проиграла «Бостону» в первом матче серии, Кучеров и Сергачёв – без очков
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