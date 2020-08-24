Пастрняк: был готов к передаче Крейчи секунд 15. Знал, что она придёт

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился впечатлениями от выигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2, 1-0 в серии).



«Если честно, я был готов к этой передаче секунд 15. Знал, что она ко мне придёт. Давид — потрясающий плеймейкер, который доказывает это на протяжении многих лет. В том большинстве мы сумели выиграть борьбу за все бесхозные шайбы. Когда нам это удаётся, это и есть наш лучший хоккей.



Галак просто нереальный вратарь. У него тонна опыта, он многое успел в НХЛ повидать. Классный парень, который пашет изо всех сил на каждой тренировке. Он очень хорош, но нам бы стоило получше ему помогать», — приводит слова Пастрняка официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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