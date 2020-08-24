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«Калашников» отсудил 500 тыс. рублей у компании Зарипова по производству клюшек

«Калашников» отсудил 500 тыс. рублей у компании Зарипова по производству клюшек
Хоккей / КХЛ 0

Концерн «Калашников» отсудил 500 тыс. рублей у компании «ЗаряД», одним из учредителей которой является нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов. Концерн требовал взыскать более 4,5 млн рублей за нарушение своих прав на товарный знак «АК 12», суд первой инстанции удовлетворил иск частично.

Напомним, «Калашников» уже судился с компанией «ЗаряД» в 2019 году. Тогда обнаружилось, что «ЗаряД» продаёт клюшки под обозначениями «АК 47» и «АК 12». В итоге спор завершился подписанием мирового соглашения, по условиям которого завод выплатил истцу 100 тысяч рублей за период бездоговорного использования брендов и ещё 100 тысяч рублей — за разрешение использовать их до конца 2019 года.

Зарипов основал «ЗаряД» в августе 2016 года, ещё будучи игроком магнитогорского «Металлурга». Фирма занимается производством клюшек из композитных материалов.

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