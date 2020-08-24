Купер: есть причина, по которой Галак столько лет провёл в НХЛ. Он останавливает шайбы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения от «Бостон Брюинз» (2:3, 0-1 в серии) прокомментировал игру голкипера соперников Ярослава Галака.
«Есть неплохая причина, по которой Галак провёл в этой лиге столько лет. Он умеет останавливать шайбы. Но, обратите внимание, если создавать перед ним трафик, отнять у него глаза, подобные вещи случаются. Мы сегодня, пожалуй, занимались этим недостаточно. Знаю, что одна шайба задела Макэвоя, другую он не видел — и это очень важно. И ещё один момент: в первом периоде, несмотря на то что мы сделали 10 бросков в створ, попыток бросков у нас было всего 18 или 19. При этом матч мы закончились с более чем 70 попытками. Это битва процентов, в конце концов какие-то шайбы сквозь него просочатся», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
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