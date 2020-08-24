«Трактор» подтвердил масштабный обмен с «Амуром»

Челябинский «Трактор» подтвердил масштабный обмен с хабаровским «Амуром», о котором сообщал «Чемпионат». В Челябинск отправились защитник Савелий Ольшанский, форварды Игорь Величкин и Артур Болтанов, взамен «Трактор» отдал защитника Юрия Сергиенко. Контракт с Величкиным будет сразу расторгнут.
21-летний Ольшанский в прошлом сезоне выступал в системе магнитогорского «Металлурга», проведя только один матч за основную команду. 33-летний Величкин в сезоне-2019/2020 провёл 22 матча, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-2" и отсутствии штрафных минут. 24-летний Болтанов в прошлом сезоне не играл в основной команде «Амура». 25-летний Сергиенко в сезоне-2019/2020 провёл 43 матча, отдав шесть результативных передач при показателе полезности "-8".
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