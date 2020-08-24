«Северсталь» проведёт матч в ретроформе «Череповчанка»

Череповецкая «Северсталь» завтра, 25 августа, сыграет в контрольном матче с «Авангардом» в альтернативной ретроформе.
«Завтрашний матч ХК «Северсталь» сыграет в альтернативной ретроформе «Череповчанка». Выбрана она не случайно. Кроме празднования юбилейной даты, в этом году на ЧерМК планируется завершение одного из ключевых инвестиционных проектов компании – строительство доменной печи № 3. Ей жители города присвоили имя «Череповчанка». Доменная печь №3 способна будет выпускать более 3 млн тонн чугуна в год и станет вторым по объемам выпуска после «Северянки» – крупнейшей доменной печи ЧерМК в Европе. С точки зрения экологической составляющей новый агрегат станет лучшим в отрасли», — указано в заявлении клуба.
Фото: Официальная группа «Северстали» во «ВКонтакте»
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