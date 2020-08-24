Купер: одна из важнейших характеристик Кучерова – ему не бывает всё равно
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о российском нападающем «молний» Никите Кучерове.
«Одна из важнейших характеристик — ему не бывает всё равно. Ему не бывает безразлична команда, его собственная игра. Все мы раздражаемся, когда шайба отскакивает не так, как надо. Поскольку Куч играет много, то и шансов на что-то обозлиться у него больше.
По натуре он человек тихий, говорить помногу не любит, но в этом плей-офф вижу, насколько он вовлечен [в обсуждение игры] на скамейке. Когда лучшие игроки становятся проводниками идей тренерского штаба внутри команды, особенно в концовках матчей, это здорово. В этом, пожалуй, и вижу его главный прогресс», – приводит слова Купера пресс-служба лиги.
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