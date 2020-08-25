Радулов вышел на 17-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков

Во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встречается с «Даллас Старз». После второго периода счёт в пользу «Далласа»— 4:2. Первый матч серии также остался за «Старз».

К 29-й минуте матча «Эвеланш» вели 2:0 после точных бросков Натана Маккиннона и Микко Рантанена. Однако ещё до второго перерыва «звёзды» смогли не только отыграться, но и выйти вперёд с преимуществом в две шайбы. Автором третьей шайбы «Далласа» стал Александр Радулов.

Благодаря этому Радулов, набравший 39-е очко в 48-м кубковом матче, вышел на 17-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков, повторив результат Алексея Житника (39 очков в 98 матчах).

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах).