Павелски — о Худобине: «Даллас» удержался благодаря Добби. Он сделал ключевые сейвы

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски отметил вклад российского голкипера Антона Худобина в победу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2, 2-0).
«Хочу отметить Добби. Он сделал несколько ключевых сейвов и удержал нас в матче. Порой в матче тебе надо просто удержаться. И он во многом был тому причиной», — цитирует Павелски пресс-служба НХЛ.
Вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал победу, справившись с 38 бросками из 40. Эта победа стала для российского голкипера шестой после возобновления сезона и пятой подряд в нынешнем плей-офф НХЛ.
34-летний голкипер проводит дебютный плей-офф в карьере в статусе стартового голкипера. До нынешнего сезона опытный вратарь, дебютировавший в НХЛ в 2009 году, сыграл всего два матча в Кубке Стэнли. В обоих случаях российский голкипер выходил на лёд на замену.
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