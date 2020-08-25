Худобин — о пятой победе подряд: когда я играю много, чувствую себя лучше

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал победу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2, 2-0). Антон одержал победу, справившись с 38 бросками из 40. Эта победа стала для российского голкипера шестой после возобновления сезона и пятой подряд в нынешнем плей-офф НХЛ.

«Когда я играю много, чувствую себя лучше. Сейчас немного другая ситуация, мы играем через день. Но это плей-офф. Надо не думать об этом, а просто готовиться и играть», — цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.

34-летний голкипер проводит дебютный плей-офф в карьере в статусе стартового голкипера. До нынешнего сезона опытный вратарь, дебютировавший в НХЛ в 2009 году, сыграл всего два матча в Кубке Стэнли. В обоих случаях российский голкипер выходил на лёд на замену.