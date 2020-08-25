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«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Северсталь», Хохлачёв оформил дубль

«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Северсталь», Хохлачёв оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» и череповецкая «Северсталь» провели матч на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Победу одержала команда Боба Хартли — 6:3. Ранее на турнире «ястребы» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2.

Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте, шайбу забросил нападающий «Северстали» Александр Петунин. Вскоре преимущество «рысей» упрочил форвард Андрей Алексеев. К середине второго периода «Авангард» восстановил равновесие на табло усилиями нападающих Корбана Найта и Ильи Каблукова. На 38-й минуте гол забил форвард «Северстали» Артём Гареев. В середине третьего периода нападающий «Авангарда» Александр Хохлачёв оформил дубль, забив дважды за три минуты. Вскоре Сергей Шумаков упрочил преимущество «ястребов». Точку в матче поставил Егор Чинахов.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
25 августа 2020, вторник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Петунин – 12:15' (5x5)   0:2 Алексеев (Абдул) – 16:40' (4x4)   1:2 Каблуков (Чистяков, Чинахов) – 25:58' (5x5)   2:2 Найт (Чинахов, Каски) – 29:41' (5x4)   2:3 Гареев (Вихарев, Морозов) – 37:07' (5x5)   3:3 Хохлачёв (Шумаков, Найт) – 46:59' (5x5)   4:3 Хохлачёв (Секач) – 50:00' (5x5)   5:3 Шумаков (Чудинов, Кошелев) – 51:23' (5x5)
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