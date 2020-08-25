«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Северсталь», Хохлачёв оформил дубль

Омский «Авангард» и череповецкая «Северсталь» провели матч на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Победу одержала команда Боба Хартли — 6:3. Ранее на турнире «ястребы» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2.



Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте, шайбу забросил нападающий «Северстали» Александр Петунин. Вскоре преимущество «рысей» упрочил форвард Андрей Алексеев. К середине второго периода «Авангард» восстановил равновесие на табло усилиями нападающих Корбана Найта и Ильи Каблукова. На 38-й минуте гол забил форвард «Северстали» Артём Гареев. В середине третьего периода нападающий «Авангарда» Александр Хохлачёв оформил дубль, забив дважды за три минуты. Вскоре Сергей Шумаков упрочил преимущество «ястребов». Точку в матче поставил Егор Чинахов.