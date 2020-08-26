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Автор победного гола Палат — о матче с «Бостоном»: «Тампа» сыграла просто замечательно

Автор победного гола Палат — о матче с «Бостоном»: «Тампа» сыграла просто замечательно
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат прокомментировал победу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 1-1). Чешский форвард отличился на пятой минуте овертайма и принёс важную победу «молниям».

Статистика Ондржея Палата в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Даже если они забивали, мы отвечали голом. У нас находился ответ каждый раз. Считаю, что мы сыграли просто замечательно. В третьем периоде, правда, немного притормозили. Но в остальное время играли хорошо», — цитирует Палата пресс-служба НХЛ.

Для Ондржея заброшенная шайба стала первой в нынешнем плей-офф. Чешский нападающий отличился, воспользовавшись отличной передачей в исполнении Янни Гурда.

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