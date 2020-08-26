Самый дорогой форвард «Ванкувера» не набрал ни одного очка в плей-офф и выпал из состава

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче со счётом 5:2 одержали номинальные гости льда игроки «Ванкувера» и сравняли счёт в серии – 1-1.
Главным героем стартовой трети стал канадский форвард «Кэнакс» Тайлер Тоффоли, набравший 2 (1+1) очка. Примечательно, что Тайлер вернулся в состав «Ванкувера» после пропуска 10 матчей в плей-офф НХЛ. Канадский форвард вытеснил из состава шведского нападающего Луи Эрикссона.
35-летний Эрикссон проводил очень слабый плей-офф, не сумев набрать ни одного очка в 10 матчах. Любопытно, что Луи является самым дорогим нападающим команды. Его контракт со среднегодовой зарплатой в $ 6 млн рассчитан до конца сезона-2021/2022.
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