Защитник «Вегаса» Уайтклауд вылетел за борт после собственного силового приёма

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче со счётом 5:2 одержали номинальные гости льда игроки «Ванкувера» и сравняли счёт в серии – 1-1.

В этом матче курьёзный эпизод произошёл с защитником «Вегаса» Заком Уайтклаудом. Канадский защитник попытался выполнить силовой приём против форварда «Кэнакс» Джея Бигла, однако обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» прочитал намерения Уайтклауда и увернулся от хита, в результате чего Зак вылетел за борт на скамейку своей команды.

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