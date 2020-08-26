Защитник «Вегаса» Уайтклауд вылетел за борт после собственного силового приёма
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче со счётом 5:2 одержали номинальные гости льда игроки «Ванкувера» и сравняли счёт в серии – 1-1.
В этом матче курьёзный эпизод произошёл с защитником «Вегаса» Заком Уайтклаудом. Канадский защитник попытался выполнить силовой приём против форварда «Кэнакс» Джея Бигла, однако обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» прочитал намерения Уайтклауда и увернулся от хита, в результате чего Зак вылетел за борт на скамейку своей команды.
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Самый дорогой форвард «Ванкувера» не набрал ни одного очка в плей-офф и выпал из состава
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