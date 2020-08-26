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Савилов подал в отставку с поста председателя ФХБ, обязанности возложены на Баскова

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Савилов подал в отставку с поста председателя ФХБ, обязанности возложены на Баскова
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

На прошедшем 26 августа заседании исполкома Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов выступил с прошением об отставке с поста председателя федерации хоккея, сообщается на официальном сайте организации. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Исполняющим обязанности временно назначен его заместитель Дмитрий Басков.

«Я ухожу с должности председателя, но не ухожу из хоккея, у меня легко на душе. Мне не стыдно смотреть вам в глаза, мы остаёмся партнёрами, коллегами и друзьями, которых объединяет любовь к нашему виду спорта. Да, сейчас в определённых кругах и степени мы расходимся во взглядах на развитие хоккея, что, собственно, и является причиной моего прошения об отставке,. Однако это означает лишь то, что моё эго не возобладает над нашими общими интересами.

Передаю полномочия своему заместителю Дмитрию Баскову с легким сердцем и пожеланиями удачи. Искренне надеюсь, что новый глава федерации, имя которого мы узнаем в начале сентября, сможет вернуть Беларусь в элиту мирового хоккея и привлечь новые источники финансирования для формирования достаточной материально-технической базы, необходимой для подготовки новых звёзд уровня Костицына, Грабовского, Салея. Кроме того, впереди у Беларуси важное событие – проведение чемпионата мира по хоккею, что также является одной из приоритетных задач федерации в настоящее время», — заявил Савилов.

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