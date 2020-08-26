Педан рассказал, как надо было играть против братьев Седин, чтобы не упасть без сознания

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал, как во времена игры за клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» выходил на тренировки с Даниэлем и Хенриком Седин.
«Есть какие-то общие правила. В НХЛ первыми выходят те, кто уже играл, а потом молодые. Но какой-то жёсткой дедовщины нету. Просто есть субординация, ты должен уважать всех партнеров, а про ветеранов ты где-то в подсознании должен понимать, что эти ребята уже где-то на другом уровне. А в раздевалке они ведут себя как обычные люди. Братья Седины на улице вели себя по-обычному, не скажешь, что это великие хоккеисты.
Не знаю хоккеистов, которые друг друга понимали бы лучше, чем братья Седин. Их можно с закрытыми глазами на большинство поставить, они будут просто отдавать и принимать. Один раз против них делали упражнения пять на три, у меня уже голова закружилась. Я потом понял, что нужно как можно меньше поворачиваться, чтобы не упасть без сознания. Они и как люди одни из лучших командных игроков», — цитирует Педана Sport24.
- 26 августа 2020
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