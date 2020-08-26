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Педан рассказал, как надо было играть против братьев Седин, чтобы не упасть без сознания

Педан рассказал, как надо было играть против братьев Седин, чтобы не упасть без сознания
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал, как во времена игры за клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» выходил на тренировки с Даниэлем и Хенриком Седин.

«Есть какие-то общие правила. В НХЛ первыми выходят те, кто уже играл, а потом молодые. Но какой-то жёсткой дедовщины нету. Просто есть субординация, ты должен уважать всех партнеров, а про ветеранов ты где-то в подсознании должен понимать, что эти ребята уже где-то на другом уровне. А в раздевалке они ведут себя как обычные люди. Братья Седины на улице вели себя по-обычному, не скажешь, что это великие хоккеисты.

Не знаю хоккеистов, которые друг друга понимали бы лучше, чем братья Седин. Их можно с закрытыми глазами на большинство поставить, они будут просто отдавать и принимать. Один раз против них делали упражнения пять на три, у меня уже голова закружилась. Я потом понял, что нужно как можно меньше поворачиваться, чтобы не упасть без сознания. Они и как люди одни из лучших командных игроков», — цитирует Педана Sport24.

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