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Форварда «Сан-Хосе» Кутюра ударили, когда он высказывался в пользу Трампа

Форварда «Сан-Хосе» Кутюра ударили, когда он высказывался в пользу Трампа
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр рассказал, как выступал на политическом митинге.

«Я провёл прошлую ночь в Торонто. Я говорил про голосование за Республиканскую партию и упомянул имя Дональда Трампа. В этот момент меня ударили. Вот до чего мы дошли. Если ты решил отдать свой голос — ты злодей? Этот мир сошёл с ума», — написал Кутюр в «Твиттере».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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