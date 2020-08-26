Нельсон: Варламов играл великолепно с первого дня в «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился мнением об игре российского голкипера Семёна Варламова.
«Варламов играл великолепно с первого дня в команде. Не то чтобы мы такого ожидали, но он выходит на игру и становится ключевым игроком матча. Приятно осознавать, что он играет в воротах. Если мы ошиблись, он нас выручит. У нас очень хорошая вратарская бригада, но в последнее время он здорово нас выручает, и главное, что делает это вовремя. Это помогает нам побеждать», — приводит слова Нельсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
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