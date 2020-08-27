Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маккиннон набрал очки в 11-м матче кряду в плей-офф НХЛ, улучшив клубный рекорд

Маккиннон набрал очки в 11-м матче кряду в плей-офф НХЛ, улучшив клубный рекорд
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне проходит третий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». В ходе второго периода подопечные Джареда Беднара впереди — 3:1. Первые два матча остались за «Далласом».

Турнирная сетка и календарь Кубка Стэнли 2020 года.

Автором третьей шайбы «лавин» стал шведский нападающий Габриэль Ландеског, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. Канадский форвард набрал очки в 11-м матче кряду в плей-офф НХЛ, став единоличным обладателем клубного рекорда по результативной серии в матчах Кубка Стэнли.

В 1996 году легендарный нападающий Джо Сакик набрал очки в 10 матчах кряду в плей-офф за «Эвеланш». В настоящее время Джо является генеральным менеджером клуба.

Задоров забил гол и сделал результативную передачу в третьем матче серии с «Далласом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020