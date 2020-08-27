Маккиннон набрал очки в 11-м матче кряду в плей-офф НХЛ, улучшив клубный рекорд

В Эдмонтоне проходит третий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». В ходе второго периода подопечные Джареда Беднара впереди — 3:1. Первые два матча остались за «Далласом».

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Автором третьей шайбы «лавин» стал шведский нападающий Габриэль Ландеског, а одним из его ассистентов выступил Натан Маккиннон. Канадский форвард набрал очки в 11-м матче кряду в плей-офф НХЛ, став единоличным обладателем клубного рекорда по результативной серии в матчах Кубка Стэнли.

В 1996 году легендарный нападающий Джо Сакик набрал очки в 10 матчах кряду в плей-офф за «Эвеланш». В настоящее время Джо является генеральным менеджером клуба.