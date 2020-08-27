Гол Задорова помог «Колорадо» обыграть «Даллас» и сократить счёт в серии

Завершился третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:4.

За «Колорадо» забили Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Назем Кадри, Пьер-Эдуар Белльмар и российский защитник Никита Задоров. Также Задоров отметился результативной передачей. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

В составе «Далласа» отличились Тайлер Сегин, Блейк Кома, Джейми Бенн и российский форвард Денис Гурьянов. Александр Радулов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 24 сейва.

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Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Далласа».