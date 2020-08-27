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Гол Задорова помог «Колорадо» обыграть «Даллас» и сократить счёт в серии

Гол Задорова помог «Колорадо» обыграть «Даллас» и сократить счёт в серии
Хоккей / НХЛ 0

Завершился третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:4.

За «Колорадо» забили Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Назем Кадри, Пьер-Эдуар Белльмар и российский защитник Никита Задоров. Также Задоров отметился результативной передачей. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

В составе «Далласа» отличились Тайлер Сегин, Блейк Кома, Джейми Бенн и российский форвард Денис Гурьянов. Александр Радулов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 24 сейва.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Далласа».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
27 августа 2020, четверг. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сегин (Бенн, Хейсканен) – 11:12' (5x5)   1:1 Задоров (Кадри) – 21:00' (5x5)   1:2 Бураковски (Макар, Задоров) – 24:41' (5x5)   1:3 Ландеског (Макар, Маккиннон) – 31:00' (5x5)   2:3 Гурьянов (Хинц, Перри) – 44:42' (5x5)   3:3 Комо – 49:02' (5x5)   4:3 Бенн (Линделль) – 50:47' (5x5)   4:4 Рантанен (Маккиннон) – 52:02'   4:5 Кадри (Коннотон, Макар) – 53:54' (5x5)   4:6 Белльмар (Рантанен, Коул) – 58:26' (en)
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