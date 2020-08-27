Владислав Наместников в третьем подряд матче с «Далласом» провёл на льду меньше 10 минут

Состоялся третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:4.

Российские нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отметились результативными действиями. Наместников в третьем подряд матче с «Далласом» провёл на льду меньше 10 минут (09.31). В третьем матче серии Владислав отметился в протоколе встречи только удалением в конце второго периода.

27-летний нападающий пополнил состав «Колорадо» в ходе регулярного сезона. В плей-офф российский форвард провёл восемь матчей, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафного времени.