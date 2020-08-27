Владислав Наместников в третьем подряд матче с «Далласом» провёл на льду меньше 10 минут
Состоялся третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:4.
Российские нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отметились результативными действиями. Наместников в третьем подряд матче с «Далласом» провёл на льду меньше 10 минут (09.31). В третьем матче серии Владислав отметился в протоколе встречи только удалением в конце второго периода.
27-летний нападающий пополнил состав «Колорадо» в ходе регулярного сезона. В плей-офф российский форвард провёл восемь матчей, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафного времени.
Главный тренер «Колорадо» раскритиковал Владислава Наместникова за его игру в плей-офф НХЛ
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