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НХЛ пока не рассматривает перенос плей-офф в знак протеста против полицейского насилия

НХЛ пока не рассматривает перенос плей-офф в знак протеста против полицейского насилия
Хоккей / НХЛ 0

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в настоящее время лига не рассматривает вариант переноса матчей плей-офф Кубка Стэнли в знак протеста против насилия со стороны полицейских.

Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги отложили матчи из-за бойкота в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

«Конечно, мы посмотрим, придерживаются ли игроки иного мнения на этот счёт, и тогда примем соответствующие меры в случае необходимости», – цитирует Дэйли AP News.

Напомним, что 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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