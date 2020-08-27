Здено Хара поддержал решение игроков НБА бойкотировать матчи плей-офф

Защитник «Бостон Боюинз» Здено Хара после третьего матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:7, 1-2 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли высказался об инциденте со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.
Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги отложили матчи из-за бойкота в знак протеста против насилия со стороны полицейских.
«Мы поддерживаем борьбу с расизмом и несправедливостью. Есть разные способы выразить эту борьбу, и очевидно, что игроки НБА выразили своё мнение, бойкотируя игры сегодня. Мы поддерживаем это решение», – цитирует Хару пресс-служба НХЛ.
Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в настоящее время лига не рассматривает вариант переноса матчей плей-офф Кубка Стэнли в знак протеста против насилия со стороны полицейских.
- 27 августа 2020
-
13:01
-
12:41
-
12:16
-
12:10
-
12:01
-
11:44
-
11:32
-
11:05
-
10:49
-
10:38
-
10:11
-
09:51
-
09:30
-
09:06
-
08:50
-
08:25
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
06:58
-
06:45
-
06:27
-
06:15
-
05:52
-
05:46
-
05:38
-
05:28
-
04:19
-
04:08
-
03:11
-
01:01
- 26 августа 2020
-
23:39
-
23:13
-
22:44
-
22:13