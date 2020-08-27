Здено Хара поддержал решение игроков НБА бойкотировать матчи плей-офф

Защитник «Бостон Боюинз» Здено Хара после третьего матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:7, 1-2 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли высказался об инциденте со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги отложили матчи из-за бойкота в знак протеста против насилия со стороны полицейских.

«Мы поддерживаем борьбу с расизмом и несправедливостью. Есть разные способы выразить эту борьбу, и очевидно, что игроки НБА выразили своё мнение, бойкотируя игры сегодня. Мы поддерживаем это решение», – цитирует Хару пресс-служба НХЛ.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в настоящее время лига не рассматривает вариант переноса матчей плей-офф Кубка Стэнли в знак протеста против насилия со стороны полицейских.