Yahoo: хоккей в такой день не имел значения, а НХЛ это даже не осознала

Обозреватель Yahoo Sports Canada Джастин Катберт прокомментировал реакцию НХЛ на беспорядки в США, связанные с действия полицейских в штате Висконсин. По его мнению, хоккейная лига должна была отменить матчи, стоявшие по расписанию в ночь со среды на четверг.



«После окончания овертайма матча между «Филадельфией» и «Айлендерс» вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли сказал, что лига не планирует переносить матчи, что игроки могут свободно выражать своё мнение, причём делать это любым подходящим способом. В переводе на человеческий это означает, что именно игроки, а не лига, не корпорация должны присоединиться к протесту, именно хоккеисты должны бороться за равенство и справедливость. Если между игроками шли обсуждения, выходить на лёд или нет, то неудивительно, что к общему мнению они не пришли.



И «Бостон», и «Тампа» вышли на разминку, а затем остановились в молчании, чтобы «поразмышлять» о том, как полиция застрелила очередного темнокожего. После этого матч продолжился. Ещё меньше было сделано в более поздней игре между «Далласом» и «Колорадо». НХЛ имеет привычку упускать из виду серьёзные проблемы.



Это может стать примером разрушительного отсутствие разнообразия в спорте, поскольку может оказаться, что не во всех командах будет по 17 спортсменов, которые могут встать и уйти, приняв решение. Некоторые, вроде Эвандера Кейна, до «пузырей» вообще не добрались. НХЛ только прислушивается к своим игрокам, а этого недостаточно. Хоккей в этот день не имел значения. А НХЛ снова потерпела неудачу из-за того, что даже не осознала это», — написал Катберт.

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