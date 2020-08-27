Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Берюбе: Тарасенко – важная часть «Сент-Луиса». Он нам необходим

Берюбе: Тарасенко – важная часть «Сент-Луиса». Он нам необходим
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал новость, что форварду команды Владимиру Тарасенко понадобится операция на плече, срок восстановления после которой составит около пяти месяцев.

«Он способен забивать важные голы, это его призвание. Это снайпер, который может отличиться в любой момент игры. Такого игрока важно иметь, и он также лидер. Он играет с нашивкой «А», так что, конечно, его будет не хватать. Он всегда был и есть важной частью команды. Ему нужно поправиться, он нам необходим», – приводит слова Берюбе пресс-служба НХЛ.

В нынешнем плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых не набрал очков при показателе полезности «-1». В Кубке Стэнли провёл 74 матча и набрал 49 (33+16) очков при полезности «-12».

Армстронг: предыдущая операция Тарасенко была неудачной. Сейчас всё серьёзно
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020