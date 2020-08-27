Берюбе: Тарасенко – важная часть «Сент-Луиса». Он нам необходим

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал новость, что форварду команды Владимиру Тарасенко понадобится операция на плече, срок восстановления после которой составит около пяти месяцев.

«Он способен забивать важные голы, это его призвание. Это снайпер, который может отличиться в любой момент игры. Такого игрока важно иметь, и он также лидер. Он играет с нашивкой «А», так что, конечно, его будет не хватать. Он всегда был и есть важной частью команды. Ему нужно поправиться, он нам необходим», – приводит слова Берюбе пресс-служба НХЛ.

В нынешнем плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых не набрал очков при показателе полезности «-1». В Кубке Стэнли провёл 74 матча и набрал 49 (33+16) очков при полезности «-12».