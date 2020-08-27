Армстронг: предыдущая операция Тарасенко была неудачной. Сейчас всё серьёзно

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал новость, что форварду команды Владимиру Тарасенко понадобится операция на плече, срок восстановления после которой составит около пяти месяцев.

«Сейчас всё серьёзно в том смысле, что его не будет с командой пять месяцев. Именно по истечении этого срока мы будем оценивать его состояние. Предыдущая операция была неудачной. Она не «сработала» так, как мы надеялись. Мы надеемся, что он вернётся на прежний уровень.

Насчет его способности привести себя в форму я не сомневаюсь. Посмотрим, как быстро он вернётся и в каком виде. Думаю, он сможет оказывать на игру то же влияние, что и раньше. С другой стороны, моё мнение не имеет значения, поскольку оценивать состояние Тарасенко мы будем только когда он вернётся», — цитирует Армстронга St. Louis Post-Dispatch.