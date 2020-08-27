Тренер «Далласа»: знали, что серия с «Колорадо» затянется на шесть или семь матчей

Исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс дал комментарий после поражения в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:6, 2-1).

«Мы найдём способ ответить достойно. В течение всего года мы проявляли волю к победе. Уверен в нашей команде, верю в лидеров, в характер ребят, их желание выиграть.

Не рассчитывали, что сможем всухую их обыграть. У них очень хороший состав. Знали, что серия затянется на шесть или семь матчей, как было с «Калгари». Надеюсь, до седьмого матча не дойдёт. А если это случится, значит, так тому и быть. Мы не сможем доминировать в этой серии. Они слишком хороши для этого, слишком талантливы», – приводит слова Боунесса пресс-служба лиги.