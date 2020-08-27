Агент – о травме Тарасенко: ни о каком завершении карьеры Владимира речи не идёт

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, прокомментировал новость, что форварду понадобится операция на плече, срок восстановления после которой составит около пяти месяцев.

«Очень расстроены сложившейся ситуацией. Володя — боец до мозга костей, провёл много матчей с недолеченными травмами, на морально-волевых. Тарасенко всегда был важен результат и интересы команды. Обидно, что некоторые болельщики позволяли себе критические высказывания в адрес Володи и его игры.

Разумеется, ни о каком завершении карьеры Тарасенко речи не идёт. Больше скажу: Владимир был настроен на серьёзный плей-офф, несмотря на дискомфорт в плане здоровья. К сожалению, он не смог показать свой максимум игры. Не хватило понимания со стороны окружающих», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.