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Агент – о травме Тарасенко: ни о каком завершении карьеры Владимира речи не идёт

Агент – о травме Тарасенко: ни о каком завершении карьеры Владимира речи не идёт
Хоккей / НХЛ 0

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, прокомментировал новость, что форварду понадобится операция на плече, срок восстановления после которой составит около пяти месяцев.

«Очень расстроены сложившейся ситуацией. Володя — боец до мозга костей, провёл много матчей с недолеченными травмами, на морально-волевых. Тарасенко всегда был важен результат и интересы команды. Обидно, что некоторые болельщики позволяли себе критические высказывания в адрес Володи и его игры.

Разумеется, ни о каком завершении карьеры Тарасенко речи не идёт. Больше скажу: Владимир был настроен на серьёзный плей-офф, несмотря на дискомфорт в плане здоровья. К сожалению, он не смог показать свой максимум игры. Не хватило понимания со стороны окружающих», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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