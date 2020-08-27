Крикунов: Линдберг заболел. Пока ещё простой болезнью. Посмотрим через три дня

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после проигрыша в матче предсезонного Кубка мэра Москвы со «Спартаком» (1:4).

«Оскар Линдберг у нас заболел. Пока ещё простой болезнью, посмотрим, что будет через три дня. Без него совсем другое звено получилось, Иван Игумнов не смог связать Теэму Пулккинена и Владимира Брюквина.

Хотели посмотреть сегодня Раисова и Шипова, а Кокарева и так знаю, что его лишний раз проверять. Будет ли отдельный разговор с Мурановым по удалениям? Да, видел их. Это всё от желания и незнания новых правил. Ваня сзади атакует игрока, а сейчас за это дают две минуты. В футболе за это дают жёлтую карточку, а у нас — удаление», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.