Каспарайтис: НХЛ нужно продолжать играть. Одно дело — политика, другое дело — спорт

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал возможную отмену матчей плей-офф НХЛ, запланированных на 27 августа, из-за массовых беспорядков в США.

«НХЛ поддержала НБА. В НБА вчера отменили все матчи из-за несправедливости к чернокожим жителям Америки. Были отменены матчи и в бейсболе, и в других видах спорта. Сегодня НХЛ тоже решила не играть, так как иначе мы бы увидели политическую некорректность. Все лиги приостановили матчи, а в хоккей продолжили бы играть.

Думаю, скоро всё возобновится. Насколько мне известно, эти паузы — на пару дней. Спорт обязательно вернётся. Все стороны высказали своё мнение, но нужно продолжать играть, ведь спортсмены играют не бесплатно. Одно дело — политика, другое дело — спорт. У всех есть обязанности.

Никто не хочет оказаться в стороне. Понимаю обе стороны. Не надо сейчас подливать масла в огонь. Мы, болельщики, помучаемся пару дней без спорта, но будем надеяться, что всё возобновится. Да, есть проблемы в этой стране. Но в том числе спортсмены должны помогать их решать, объединять вокруг себя людей», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.