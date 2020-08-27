Каспарайтис: НХЛ нужно продолжать играть. Одно дело — политика, другое дело — спорт

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал возможную отмену матчей плей-офф НХЛ, запланированных на 27 августа, из-за массовых беспорядков в США.
«НХЛ поддержала НБА. В НБА вчера отменили все матчи из-за несправедливости к чернокожим жителям Америки. Были отменены матчи и в бейсболе, и в других видах спорта. Сегодня НХЛ тоже решила не играть, так как иначе мы бы увидели политическую некорректность. Все лиги приостановили матчи, а в хоккей продолжили бы играть.
Думаю, скоро всё возобновится. Насколько мне известно, эти паузы — на пару дней. Спорт обязательно вернётся. Все стороны высказали своё мнение, но нужно продолжать играть, ведь спортсмены играют не бесплатно. Одно дело — политика, другое дело — спорт. У всех есть обязанности.
Никто не хочет оказаться в стороне. Понимаю обе стороны. Не надо сейчас подливать масла в огонь. Мы, болельщики, помучаемся пару дней без спорта, но будем надеяться, что всё возобновится. Да, есть проблемы в этой стране. Но в том числе спортсмены должны помогать их решать, объединять вокруг себя людей», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 27 августа 2020
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