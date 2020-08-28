Райан Ривз: самое сильное за сегодня – это сообщения от белых игроков

Обозреватель «Колорадо Эвеланш» и журналист The Athletic Райан Сент-Клэрк рассказал о реакции темнокожего игрока «Вегас Голден Найтс» Райана Ривза на обострившуюся ситуацию с проявлением расизма в США.

Так, журналист в «Твиттере» утверждает, что Райан Ривз сказал, что самое сильное, из произошедшего за сегодня, — это получение текстовых сообщений от белых игроков, которые хотели обсудить ситуацию.

Ранее НХЛ объявила о том, что будут перенесены пятничные встречи – «Нью-Йорк Айлендерс» с «Филадельфией Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс» с «Вегас Голден Найтс», которые состоятся в ночь с субботы на воскресенье – 29 на 30 августа по мск, а также субботние игры – «Бостон Брюинз» с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Даллас Старз» с «Колорадо Эвеланш» и «Филадельфии Флайерз» с «Нью-Йорк Айлендерс» – эти игры переносятся на игровой день с воскресенья на понедельник (с 30 на 31 августа по мск).

23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.