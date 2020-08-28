Агент Федотов: темнокожие – бездельники. Им в кайф делать вид на улицах, что они бедные

Бывший скаут сборной России, а ныне хоккейный агент Сергей Федотов высказался о влиянии на спорт событий, связанных с жестокими действиями полицейских в США.
«Очень рад, что мы в России. Я ужасно нетолерантный человек для Америки и Канады. Темнокожие – бездельники, ими наполнены улицы. В США избрали некий инструмент и добиваются своей цели. Это чисто политические моменты, которые отражаются на всех областях жизни, в том числе и на спорте.
НБА можно понять – в лиге большое количество темнокожих спортсменов. Меня удивляет то, что все реально думают, что происходящее – это борьба за их права. Они просто марионетки, которых используют для своих целей. Всему миру приходится плясать под дудки демократов или республиканцев.
Не дай бог НХЛ отреагирует как-то на эту фигню. Реакция НБА – это дело их лиги. Пусть Эвандер Кэйн идёт в НБА и там отстаивает права темнокожих. Я тоже за справедливость, но это всё не имеет никакого отношения к тому, что происходит в США в последние месяцы.
Если говорить, например, о Торонто, меня удивило количество бомжей на улицах. И они почти все темнокожие. Это даже фишка в какой-то степени. У людей есть пособие, и они могут снять себе недорогое жильё. Но им в кайф делать вид на улицах, что они бедные и живут в палатках. Кухонные разговоры белых людей в Америке именно об этом. Темнокожие по полной пользуются сложившейся ситуацией», – цитирует Федотова «Спорт-экспресс».
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