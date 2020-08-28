Алиу: что важнее: пролить свет на реформу полиции или играть в хоккей? Лёгкое решение

Бывший хоккеист Аким Алиу, известный своими выступлениями на тему проблемы расизма, высказался по поводу отмены матчей плей-офф НХЛ. 31-летний игрок является одним из лидеров альянса по борьбе с расизмом.

«Что важнее: пролить свет на социальную справедливость, реформу полиции и неравенство чернокожих или играть в хоккей, который приносит доход индустрии в миллиард долларов? Это решение должно быть лёгким. Время просыпаться», – написал Алиу в «Твиттере».

В последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), 23 августа несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Руководство НХЛ приостановило проведение плей-офф на два дня.