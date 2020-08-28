Шаттенкирк — о борьбе с расизмом: хотим, чтобы лицом движения стал каждый хоккеист НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк высказался по поводу переноса ближайших матчей плей-офф НХЛ, вызванных жестокими действиями полицейских в штате Висконсин.

«Мы говорили сегодня с другими командами. К нам сегодня могли бы присоединиться ещё много ребят, чтобы поддержать то, о чём мы хотим сегодня заявить. Мы совсем не хотим, чтобы нас воспринимали людей, олицетворяющих это движение. Мы хотим, чтобы его лицом стал каждый хоккеист НХЛ. Это самое главное. Речь не идёт об одном человеке. Каждый должен поддержать эту борьбу, каждый должен сделать всё возможное для этого», — цитирует Шаттенкирка пресс-служба НХЛ.

В последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), 23 августа несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Руководство НХЛ приостановило проведение плей-офф на два дня.