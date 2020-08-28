Бюджет «Барыса» сокращён на 15%. Команда начнёт новый сезон в Нур-Султане без зрителей

Президент «Барыса» Борис Иванищев сообщил об уменьшении бюджета клуба в связи с пандемией коронавируса и заявил, что команда начнёт новый сезон в Континентальной хоккейной лиги на домашней арене в Нур-Султане при отсутствии зрителей.

«Наш бюджет сокращён на 15 процентов в связи с пандемией. Но ничего, мы продолжаем работать. Домашние матчи мы начнём в Нур-Султане, но пока без зрителей до полного выяснения ситуации. В ряде городов, в том числе в России, ситуация с карантином улучшается, но мы пока играем временно без зрителей, — цитирует Иванищева ТАСС.

Клуб проведёт первый матч сезона 3 сентября в Риге с местным «Динамо». Домашняя серия должна начаться 10 сентября матчем с «Куньлунь Ред Стар».