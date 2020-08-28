«Йокерит» просил минское «Динамо» перенести матч 3 сентября, но получил отказ

Финской прессе стало известно, что «Йокерит» просил о переносе стартового матча регулярного чемпионата-2020/2021 в Минске с «Динамо».

«Несколько дней назад генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри говорил, что его клуб просил «Динамо» отложить матч в Минске, но белорусская команда ответила отказом. Как сказал пресс-атташе «Динамо» Антон Рогач, матч между минчанами и «Йокеритом» состоится 3 сентября, по расписанию. При этом, он подтвердил наличие просьбы «Йокерита» о переносе встречи», — пишет финское издание Iltalehti.



Согласно календарю регулярного чемпионата КХЛ, матч в Минске между «Динамо» и «Йокеритом» должен начаться 3 сентября в 19:10 мск. Ранее обозреватель Iltalehti Саша Хуттунен призвал «Йокерит» не приезжать на матч в Минске.