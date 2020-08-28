Габриэл — критикам приостановки сезона НХЛ: идите смотреть выставки собак

Канадский хоккеист системы «Филадельфии Флайерз» Кёртис Габриэл, выступающий в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс», поделился мнением о приостановке плей-офф НХЛ.

«Пора просыпаться! Если вы считаете, что этим проблемам не место в нашем спорте, идите смотреть выставки собак. Или как роботы на льду бросают шайбу. Смотрите за тем, как дрессировщики бросают игрушку в воду, а собаки прыгают за ней. Это пойдёт вам на пользу. А мы не только профессиональные спортсмены, но и люди. То, что сейчас происходит, невероятно. Давно пора», — заявил Габриел на видео, которое было опубликовано в соцсетях.

Напомним, альянс хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом, одним из лидеров которого является нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн, попросил лигу перенести ближайшие игры в связи со случившимся в Висконсине. Это решение было одобрено.