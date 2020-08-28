Мэтт Ларкин — о событиях в США: Райан Ривз говорил, что просто потерял сон

Обозреватель The Hockey News Мэтт Ларкин прокомментировал приостановку розыгрыша Кубка Стэнли после решения хоккеистов присоединиться к массовой акции протеста против расовой и социальной несправедливости в США.

«Нет перемен — нет хоккея. Игроки НХЛ поняли, что просто не могут сейчас продолжать играть, и объединились в знак протеста. Отсутствие сильного заявления со стороны лиги сразу не понравилось многим хоккеистам. Тот же Райан Ривз говорил, что просто потерял сон.

Его бывший партнёр Кевин Шаттенкирк написал ему, чтобы узнать, могут ли они собраться вместе. Как в случае и с другими видами спорта, лидировала в этом движении не лига, а игроки. Решение отложить матчи было решением хоккеистов, тренеры их поддержали, а лига отреагировала», — отметил Ларкин.