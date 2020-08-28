Варицкий: все вопросы к Рубцову, почему он не захотел играть за родной клуб

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал подписание форвардом Германом Рубцовым контракта с «Сочи».

«Как только Рубцов уехал в Северную Америку, каждый год я обращался к его представителям на тему возможного возвращения Германа в родной клуб. Но желания у него такого не было. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что «Филадельфия» не дала ему продления контракта, и он понял, что шансов больше нет. Его представители сообщили, что Рубцов будет возвращаться в Россию.

Наши двери были открыты для Германа, но желания играть здесь у него так и не появилось. Нужно у него спросить, почему так получилось. Мы никого не держим. Не хочешь играть – не надо. Приняли решение об обмене Рубцова на других игроков. Все вопросы к нему«, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.