Генменеджер «Витязя» прокомментировал сокращение зарплат лидерам команды

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал сокращение зарплат хоккеистам подольского клуба.

«Как нам удалось это сделать? Приходите в клуб, пообщаемся. Из наших рук ещё никто не вырывался. На самом деле сложилась тяжёлая ситуация. И я хотел бы поблагодарить ребят за понимание. Честь им и хвала, что они в такой трудный момент согласились принять наше предложение. «Витязь» был готов к любому развитию событий, поэтому ещё раз хочу выразить респект игрокам за то, что хоккей у них оказался на первом месте», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 занял седьмое место в Западной конференции. Подопечные Михаила Кравца в первом раунде Кубка Гагарина встретились с петербургским СКА, проиграв «армейцам» в четырёх матчах.