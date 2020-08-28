Премьер-министр Беларуси: в Минске уже многое сделано для проведения ЧМ-2021

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что страна продолжает активно готовиться к чемпионату мира по хоккею, который проведёт в 2021 году совместно с Латвией.

«Премьер-министр Латвии заявил о том, что планирует обратиться к Международной федерации хоккея с инициативой о замене Беларуси на другую страну. Такое заявление звучит странно, особенно учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея.

Создана Дирекция чемпионата, реализуется бизнес-план соответствующего инвестиционного проекта, работают 12 подкомитетов организационного комитета, на конкурсной основе выбран талисман. Несомненным плюсом является то, что в Минске уже многое сделано для проведения спортивных мероприятий международного уровня. В сравнении с 2014 годом объём организационно-технических задач, которые нам необходимо решить, значительно меньше. Но предстоит напряжённая работа, чтобы сделать турнир настоящим, запоминающимся событием для любителей хоккея во всем мире», – приводит слова Головченко БелТА.