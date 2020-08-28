Воробьёв: микроклимат в «Металлурге» неплохой, особенно по сравнению с прошлым годом

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв оценил предсезонную подготовку команды.
«Мы единственная страна в мире, которая оценивает предсезонку. Знаете, объём работы был сделан, и если бы не травмы – то мы были бы совсем довольны. Ну а так мы сделали практически всё, что планировали. Это самое важное. Эти игры нам показали, над чем надо работать, это опять же удаления, ну и сейчас работаем над технической частью. Микроклимат в команде довольно неплохой, особенно по сравнению с прошлым годом, и есть хорошая работа клуба по чему-то новому.
В этом году дела обстоят так, как и должны были обстоять. Мы поменяли тренера по фитнесу, мы начали работать с ним ещё в апреле-мае, созванивались, готовили программу, рассылали её игрокам. Вообще программы даются всегда, но тут вопрос её выполнения. И в этом году она была выполнена. Ребята пришли в нормальной, спортивной форме, несмотря на карантин. Искали себе, где побегать кроссы, ставили велосипеды, выполняли наш комплекс упражнений», – приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.
- 28 августа 2020
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