Басков: у Беларуси достаточно ресурсов, чтобы провести ЧМ-2021 самостоятельно

Исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал информацию, что Латвия ведёт переговоры с Международной федерацией хоккея о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 из Беларуси в другую страну.

«У нас есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира по хоккею с латвийским оргкомитетом, но если по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то у нас достаточно ресурсов и возможностей инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно», – приводит слова Баскова БелТА.

Турнир, который должен пройти в Минске и Риге, стартует 21 мая 2021 года, финал — 6 июня. Хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В группу B попали команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Сборную России поменяли местами с командой Канады для того, чтобы Россия проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.