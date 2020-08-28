Крикунов: на Пулккинене был чистый удар в голову. Вроде и повезло ему, но плечо болит

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после проигрыша в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с ЦСКА (3:4 Б).
«Я скажу, что мы не очень хорошо начали матч, потом исправились и забили три гола. Где-то повезло, где-то сыграли правильно. Но во втором периоде удаления пошли, потом ещё и в равных составах пропустили. А в целом играли, старались, молодых ребят поставили. Мне понравились ребята 2001 года рождения. Идём дальше. Готовимся.
Пулккинен получил травму. Пока не знаем степень тяжести травмы. Надо сделать МРТ. У него плечо болит, хотя был чистый удар в голову. Вроде и повезло ему, но плечо беспокоит.
Больше некого уже пробовать мне во втором звене. Всех уже посмотрели, смотреть больше некого. Будем ждать Линдберга.
Звено Шипачёва будет играть в завтрашнем матче. Им нужно играть, нужно набирать форму. Пока они далеки от своей формы. Будем стараться, чтобы Яшкин набрал кондиции к старту регулярки. Что нам ещё делать? Он и в том сезоне плохо начинал», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 августа 2020
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