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«Вашингтон» поддержал НХЛ в борьбе с расовым неравенством в США

«Вашингтон» поддержал НХЛ в борьбе с расовым неравенством в США
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» поддержал решение лиги о переносе двух дней розыгрыша Кубка Стэнли из-за обострившейся ситуации, вызванной очередным проявлением расизма в США.

«Мы поддерживаем наших товарищей по НХЛ и спортсменов каждой из спортивной лиг в объединении усилий и повышении осведомленности против системного расизма в США. Мы остаёмся непоколебимыми в нашей борьбе с расовой несправедливостью и поощрению многообразия в нашем сообществе», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, в последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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