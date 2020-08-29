Экс-генменеджер «Флориды» Тэллон: не знал, что Дамба — чернокожий. Я не расист

Бывший генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон ответил на обвинения в расистских высказываниях.

«Я не расист. Никогда не говорил ничего подобного. Я за мир, за альянс и за то, что все пытаются сейчас делать. Не припомню, чтобы говорил что-то расистское. Никогда не использую эти слова.

Говорят, я что-то сказал после выступления Мэтта Дамбы, но я даже не видел его речи. Не знал, что он чернокожий, потому что видел его только как хоккеиста. Не знал, что у него другой цвет кожи. Это всё, что могу сказать. Нужно понять, что происходит», – приводит слова Тэллона Florida Hockey Now.

69-летний функционер работал генменеджером «Пантерз» с 2010 года. Под его руководством команда в регулярном чемпионате заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии квалификационного раунда Кубка Стэнли «Флорида» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1-3.